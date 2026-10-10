Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri: le attività, disposte dal Comando Provinciale di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati riguardanti la guida sotto effetto di sostanze alcoliche nonché delle violazioni al codice della strada, vedono impegnati ogni giorno i militari dell’Arma territoriale.

In particolare, negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Modica, a seguito di attenti controlli alla circolazione stradale, hanno elevato 20 sanzioni al Codice della Strada nei confronti di conducenti sorpresi alla guida dell’auto mentre utilizzavano il cellulare: nel territorio di Scicli il fenomeno si è dimostrato particolarmente diffuso; solo nell’ultima settimana infatti i militari della locale Tenenza hanno accertato 10 violazioni alle quali sono seguite le relative sanzioni. L’art. 173 del Codice della Strada prevede il ritiro immediato della patente e contestuale sospensione per 15 giorni, oltre la decurtazione di 5 punti e il pagamento della sanzione pecuniaria prevista di 200,00 euro; le sanzioni poi si aggravano nel caso di reiterazione dell’infrazione.

Infine, gli ulteriori controlli messi in atto dal personale dell’Arma per garantire la sicurezza della circolazione stradale, hanno permesso di sanzionare diverse e gravi condotte di guida. Tra Modica e Pozzallo, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato quattro persone sorprese al volante dopo aver abusato di sostanze alcoliche; tra queste, a Pozzallo, un conducente in evidente stato di alterazione ha perso il controllo del veicolo andando a collidere contro due autovetture parcheggiate in strada.

Nel medesimo contesto operativo, ma nel territorio di Acate, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del luogo che, alla guida di un’utilitaria, non si è fermato all’alt intimato dai militari durante un posto di controllo, innescando un breve inseguimento al termine del quale è stato raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti è emerso che il 37enne guidava senza patente, poiché mai conseguita, e nascondeva addosso 1,5 grammi di hashish, subito.

I quotidiani servizi di prevenzione testimoniano l’importanza della prevenzione di comportamenti scorretti assunti alla guida che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità non solo dei conducenti dei veicoli ma anche degli altri utenti della strada.