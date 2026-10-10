Strade trasformate in fiumi, alberi divelti dal vento e un’auto rimasta impantanata: è il bilancio della forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Ragusa tra la notte e la mattinata, con piogge intense e temporali. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione.

I vigili del fuoco hanno eseguito vari interventi di soccorso a causa delle piogge torrenziali e degli allagamenti. A Casuzze, nel territorio di Santa Croce Camerina, le squadre sono intervenute per un’auto rimasta impantanata. A Punta Braccetto si sono concentrati diversi interventi per gli alberi divelti dalle raffiche.

I disagi maggiori si sono registrati lungo la costa e nelle frazioni. Oltre a Casuzze e Punta Braccetto, anche Donnalucata ha fatto i conti con allagamenti e vento forte. L’acqua ha però invaso le strade in tutta la provincia, da Scicli a Vittoria e da Comiso a Ispica: la pioggia caduta durante la notte e nelle prime ore del mattino ha trasformato le carreggiate in fiumi in piena.

Nelle ore successive i temporali si sono fermati e il sole è tornato a fare capolino, dando una tregua ai comuni più colpiti.

Il dipartimento della Protezione Civile ha annunciato per la giornata l’allerta meteo arancione in tutte le province siciliane.