Funghi, castagne, ficodindia e dolci dei Morti sono i protagonisti delle sagre che in ottobre si svolgono in decine di comuni siciliani, dalle Madonie all’Etna, dai Nebrodi al Belice.

Il calendario più fitto riguarda la seconda metà del mese. Nel fine settimana del 22 e 23 ottobre sono in programma, tra gli altri, la Sagra del Fungo dell’Etna a Pedara, il FicodindiaFest a Santa Margherita di Belìce, la Festa della Zucca a Casalvecchio Siculo e la Sagra del Tartufo dei Nebrodi a Capizzi, con convegni, mostre, laboratori e degustazioni dedicati al fungo ipogeo.

Funghi e porcini

A Castelbuono, nel parco delle Madonie, il Funghi Fest si svolge dal 21 al 23 ottobre con visite guidate, escursioni, mostre, convegni e spettacoli. Dal 28 al 30 ottobre è la volta di Ucria, dove l’Associazione Micologica Naturalistica Ucria organizza la Mostra e Sagra dei Funghi, e di Buseto Palizzolo, nel Trapanese, con «I Porcini di Scorace e Sapori di Autunno»: escursioni guidate nel bosco, mostra micologica e cooking show. I porcini sono protagonisti anche a Caronia, il 29 e 30 ottobre, con la Sagra Porcelli e Porcini, dedicata alla gastronomia dei Nebrodi. A Cesarò la Sagra del Suino nero e del Fungo porcino dei Nebrodi è in calendario l’8, il 9, il 15 e il 16 ottobre.

Ficodindia e mostarda

A Militello in Val di Catania la Sagra della Mostarda e del Ficodindia dura dal 7 al 16 ottobre e propone la degustazione della mostarda calda e di altri prodotti della gastronomia militellese. Dal 14 al 16 ottobre Roccapalumba ospita l’Opuntia Ficus indica Fest, con laboratori del gusto, «scuzzulata» e liquore al ficodindia. Il 15 e il 16 ottobre a Gagliano Castelferrato la mostarda si cuoce e si assaggia ancora calda.

Castagne

Mezzojuso dedica alla castagna tre giornate, dal 28 al 30 ottobre, con escursioni e visite guidate alle chiese, ai musei e al patrimonio iconografico del paese. Ad Antillo, nella vallata dell’Agrò, la sagra del 29 e 30 ottobre comprende una mostra mercato dei prodotti tipici antillesi. Il 30 ottobre si festeggia a Montagnareale, con escursioni sui sentieri naturalistici, e a Tusa, dove le castagne vengono distribuite cotte in vari modi.

Dolci dei Morti e altre sagre

Pedara torna in calendario a fine mese con due appuntamenti: la Sagra dei dolci tipici dei Morti, il 29 e 30 ottobre, con biscotti bersaglieri, Rame di Napoli, Totò, biscotti Regina, ‘Nzuddi, Ossa dei morti e Mustazzoli, e la Sagra dell’Iris e dell’Artigianato, dal 29 ottobre al 2 novembre, con il tradizionale Mercatino dei morti. Nelle stesse date Tremestieri Etneo organizza la Festa dell’Iris e dell’Arancino.

Tra gli altri appuntamenti del mese figurano la Sagra della Salsiccia a Caccamo il 9 ottobre, la Sagra del Vino a Montevago dal 14 al 16, la Festa dei Sapori Madoniti d’autunno a Petralia Sottana dal 28 al 30 e «Ottobre in festa» nel centro storico di Rometta il 23 e il 30. A Zafferana Etnea l’Ottobrata propone ogni fine settimana una sagra diversa, il 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre, con degustazioni, musica, escursioni e mercatini d’artigianato. La Sagra del pistacchio di Bronte è indicata per il 19 e 20 ottobre: per informazioni il riferimento è l’AAP per l’Incremento Turistico di Catania.