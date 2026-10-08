Un corriere è stato minacciato di morte con un coltello e derubato del portafoglio con 500 euro mentre effettuava una consegna a Vittoria. Per la rapina la Polizia di Stato ha arrestato un 26enne del posto, che ora si trova ai domiciliari.

A dare l’allarme è stato lo stesso corriere, che si è rivolto agli agenti del Commissariato di Vittoria poco dopo l’aggressione, avvenuta in serata durante il giro di consegne. Secondo la ricostruzione della polizia, il rapinatore lo avrebbe minacciato con un coltello e si sarebbe fatto consegnare il portafoglio, con dentro i documenti personali e il denaro, per poi allontanarsi rapidamente.

La descrizione fornita dalla vittima e le indagini avviate subito dopo la segnalazione hanno permesso agli investigatori del Commissariato di individuare in breve tempo il presunto autore, un giovane di 26 anni residente a Vittoria.

Al termine delle formalità, l’autorità giudiziaria ha disposto per il 26enne gli arresti domiciliari. Il giovane è accusato di rapina: la sua eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento.