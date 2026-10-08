La nuova rotatoria «della Madonnina», all’incrocio tra le strade per Santa Croce Camerina, Punta Secca, Casuzze e Caucana, è quasi pronta: restano da completare i lavori sull’illuminazione dell’area. Lo ha annunciato il sindaco Peppe Dimartino.

L’opera è finanziata con 210 mila euro dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, destinati al miglioramento della strada comunale e alla realizzazione dell’incrocio a rotatoria. Il sindaco ha attribuito il risultato anche al supporto dell’onorevole Giorgio Assenza. L’area privata necessaria è stata ceduta al Comune dal proprietario, Guglielmo Sallemi. I lavori sono iniziati a maggio.

Secondo Dimartino si tratta di “un intervento importante in uno dei punti più trafficati del nostro territorio, soprattutto durante la stagione estiva”. Oltre alle direttrici verso la costa, all’incrocio arrivano le strade di numerose zone rurali.

La sicurezza, ha spiegato il sindaco, è stata la ragione principale dell’intervento: “la precedente configurazione dell’incrocio, quando esisteva un immobile al centro dell’intersezione, presentava importanti criticità e negli anni si erano verificati diversi incidenti e situazioni di pericolo”.

“I lavori, iniziati lo scorso maggio, sono ormai al traguardo con le ultime rifiniture relative al completamento dell’illuminazione dell’area. Siamo consapevoli dei disagi che i lavori hanno comportato e siamo sinceramente dispiaciuti anche per il sinistro verificatosi, durante l’esecuzione dei lavori in corrispondenza dell’area di cantiere.

Proprio la sicurezza, però, è stata la ragione principale di questo intervento: la precedente configurazione dell’incrocio, quando esisteva un immobile al centro dell’intersezione, presentava importanti criticità e negli anni si erano verificati diversi incidenti e situazioni di pericolo.

Ringrazio i nostri uffici comunali, il Terzo Dipartimento, con l’architetto Gaudenzio Occhipinti e l’ingegnere Giovanni Gulino, l’impresa Amato Mario, che ha eseguito i lavori, e il progettista e direttore dei lavori, il geometra Giovanni Di Martino.

La nuova rotonda, insieme alla riasfaltatura della strada per Casuzze e al completamento delle strade di Vignazze e Pescazze, – conclude il sindaco di Santa Croce Camerina -rappresenta un importante passo avanti per migliorare la viabilità e i collegamenti verso le nostre zone costiere”. Il sindaco infine ringrazia Simone Di Stefano per le foto e video.