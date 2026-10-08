Un’altra morte scuote la provincia di Ragusa ed in particolare Vittoria. È morto a 56 anni Sergio Sanzone, conosciuto e stimato a Vittoria per la sua disponibilità verso gli altri e definito da tanti come “maestro del lavoro”. Il 56enne sarebbe stato colpito da una malattia che in una prima fase sembrava superata e che poi purtroppo si è ripresentata con esiti inesorabili.

Sanzone lascia la moglie e i figli. Alla famiglia sono arrivati in queste ore numerosi messaggi di cordoglio e di vicinanza da parte di amici e concittadini.

Tanti i messaggi postati sui sociale e tra questi quello di Fabio: “Provo un dolore davvero profondo per la scomparsa di Sergio Sanzone cognato di Lorenzo loro si volevano molto bene. Inseparabili ! Per me e mio fratello non sono stati delle semplici persone, ma maestri di vita e maestri del lavoro. Sono convinto che il più grande dono che ci hanno lasciato sia proprio quella dell’arte e quel mestiere che ora vive nelle nostre mani. Ogni volta che io e mio fratello metteremo in pratica i loro insegnamenti, curando ogni singolo dettaglio con la passione che ci hanno trasmesso, scrive Fabio – sarà il modo più vero e vivo per rendergli omaggio e mantenerne sempre viva la memoria. ​Lavorare al loro fianco e vederli trasmettere questa professione con tanta dedizione è stato un privilegio raro. Nutriamo per loro una gratitudine e un rispetto profondissimo.​Un abbraccio stretto e Condoglianze alla famiglia in questo momento così triste. Che Sergio e Lorenzo possano riposare in pace. Semplicemente GRAZIE”.

I funerali saranno celebrati oggi, giovedì 8 ottobre alle 16:30, nella Basilica di San Giovanni Battista, a Vittoria.