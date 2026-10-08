Una donna ha riportato la frattura di una gamba dopo essere stata travolta da uno scooter mentre attraversava Corso Umberto, a Modica, insieme a un’altra persona. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 19, e ha paralizzato il traffico nel centro della città.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di conferma ufficiale da parte delle Forze dell’Ordine, un’automobile si era fermata per lasciar passare la coppia di pedoni, entrambi stranieri. Il conducente dello scooter che sopraggiungeva non si sarebbe accorto della frenata dell’auto e non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo, colpendo in pieno i due.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure in strada, poi hanno trasferito i feriti all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri per gli accertamenti. Una donna tedesca (pedone) ha riportato una frattura alla gamba. Meno gravi le condizioni dell’altro pedone e del conducente dello scooter.

La Polizia Locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le eventuali responsabilità. L’impatto ha bloccato la circolazione per diverso tempo, con lunghe code lungo una delle strade principali del centro. Gli agenti hanno gestito la viabilità fino a quando l’area è stata parzialmente liberata e il traffico ha ripreso a scorrere.