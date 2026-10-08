Un ragazzo di 14 anni ha soccorso un’anziana caduta sul marciapiede di via Loreto, a Modica, ed è rimasto con lei fino all’arrivo dell’ambulanza. Per quel gesto il sindaco Maria Monisteri Caschetto lo ha ricevuto al Comune e gli ha consegnato un regalo con una dedica.

Il giovane si chiama Alessio. Secondo il racconto del sindaco, l’episodio risale a qualche giorno fa: la donna è scivolata sul marciapiede e si è ferita alla tempia. Alessio passava in scooter. Si è fermato, l’ha aiutata a sedersi e nel frattempo ha chiamato il 118.

Subito dopo la caduta, ha riferito Monisteri, una persona che non aveva assistito alla scena ha accusato il ragazzo di aver provocato l’incidente. A smentirla sono intervenuti alcuni testimoni che avevano visto tutto e che lo hanno anche ringraziato. Alessio se n’è andato solo dopo l’arrivo dell’ambulanza.

Il quattordicenne ha raccontato l’episodio al sindaco insieme alla sua famiglia. «Chiacchierare piacevolmente con Alessio – ha detto Monisteri – mi ha confermato che non c’è età per dimostrare cosa significa “senso civico”. Lui ha solo 14 anni ma trasuda di buona e sana educazione e, appunto, di senso civico e solidale. Molto più di tanti adulti».

«Per dirgli grazie del suo gesto ho voluto regalargli la stampa che raffigura il Giuramento di Castronovo, con una dedica sincera», ha spiegato il sindaco. Sulla stampa ha scritto: «Con un ragazzo come te, il futuro della nostra città è in buone mani».