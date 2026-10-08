Il consiglio comunale di Scicli ha approvato la mozione di indirizzo per intitolare alla memoria dell’onorevole Peppe Drago la Circonvallazione Ovest, la strada conosciuta anche come via Noce.

A presentarla erano stati i consiglieri comunali Lorenzo Bonicontro, del gruppo Siamo Scicli, e Desiré Ficili. Il via libera è arrivato durante la seduta serale dell’assemblea cittadina.

Bonicontro ha commentato il voto parlando a nome dei proponenti: «Desideriamo esprimere profonda soddisfazione». Il consigliere ha poi rivolto un ringraziamento ai colleghi: «Un sentito ringraziamento va ai consiglieri che hanno votato favorevolmente questa proposta, ma soprattutto a chi ha voluto esprimerne un sincero apprezzamento attraverso parole toccanti e di grande stima durante i propri interventi in aula».

Il consigliere di Siamo Scicli ha voluto precisare anche la natura dell’iniziativa: «Ci teniamo a sottolineare ancora una volta che questa mozione non è mai stata un atto politico, ma un gesto profondamente umano: un segno di gratitudine verso chi ha contribuito in maniera determinante a migliorare Scicli attraverso un’infinità di finanziamenti storici e opere strutturali fondamentali per la nostra comunità».

Secondo Bonicontro, quindi, la scelta di dedicare la strada a Drago è legata ai fondi e ai lavori pubblici che, nella sua ricostruzione, la città gli deve. La mozione di indirizzo esprime la volontà del consiglio comunale sull’intitolazione della Circonvallazione Ovest.

«L’intitolazione di questa arteria stradale è davvero il minimo che la nostra città potesse fare per rendere il giusto merito e tributare un doveroso atto di riconoscenza all’On. Peppe Drago per tutto ciò che ha donato a Scicli», ha concluso Bonicontro.