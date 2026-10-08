Un uomo di 29 anni è stato arrestato martedì pomeriggio a Comiso con l’accusa di tentato furto aggravato. I carabinieri lo hanno sorpreso all’interno di un’abitazione del centro mentre rovistava tra i cassetti.

Si tratta di un tunisino residente in città, già denunciato in passato per reati contro il patrimonio. Secondo la ricostruzione dei militari, nel primo pomeriggio si sarebbe introdotto nella casa dopo aver sfondato la porta d’ingresso.

La segnalazione dell’effrazione è arrivata a una pattuglia della Stazione di Comiso impegnata in un servizio di controllo del territorio. I carabinieri sono accorsi subito sul posto e sono entrati nell’abitazione, bloccando l’uomo prima che potesse tentare la fuga.

Al loro ingresso alcuni armadi erano già stati messi a soqquadro. Secondo i carabinieri, il 29enne stava cercando denaro o oggetti di valore nei cassetti.

Accompagnato in caserma per l’identificazione e gli ulteriori accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato poi trasferito nella propria abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari.

L’ipotesi di accusa dovrà trovare conferma nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice.