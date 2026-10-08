Temporali anche di forte intensità, raffiche di vento, grandinate e frequenti fulmini: è il quadro previsto in Sicilia a partire da venerdì 9 ottobre nel bollettino meteo del Dipartimento regionale della Protezione Civile.

Dalle prime ore di venerdì e per le successive 24-36 ore sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, soprattutto sotto forma di temporale. I fenomeni più intensi riguarderanno in particolare i settori tirrenici e ionici dell’isola, con rovesci accompagnati da forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Per la giornata di venerdì il livello di allerta indicato è giallo.

Il peggioramento è legato a una perturbazione di origine nord atlantica, che porterà maltempo sull’isola tra venerdì e sabato 10 ottobre. Domenica 11 ottobre sono previsti gli ultimi strascichi, limitati ai settori settentrionali.

Da sabato è atteso anche un netto calo delle temperature, che segnerà il cambio di passo rispetto ai giorni precedenti.