Brutto incidente oggi pomeriggio a Comiso. Uno scontro frontale tra due auto, una Mini Cooper e una Hyundai, ha provocato tre feriti a Comiso, in via Gandhi, nei pressi della fermata degli autobus di linea, nella zona del parco dell’Ippari.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, che hanno soccorso e trasportato i tre feriti, una coppia di anziani coniugi che viaggiava a bordo della Hyundai e il conducente della Mini Cooper. I tre feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Gli agenti della polizia locale di Comiso hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Ingenti i danni a entrambe le vetture.