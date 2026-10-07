Tra venerdì e sabato la Sicilia sarà raggiunta dalla prima vera perturbazione d’autunno: piogge e temporali anche intensi, venti forti, mari agitati e un netto calo delle temperature, più marcato nella giornata di sabato.

A provocarla sarà un vortice ciclonico alimentato da aria fredda di origine polare in discesa sul Mediterraneo. Secondo le previsioni di Sicilia in Meteo, il centro della depressione dovrebbe collocarsi sull’alto Tirreno, da dove il maltempo si estenderà a tutta l’Italia tra giovedì e sabato.

Il peggioramento procederà da nord a sud. Le precipitazioni sono attese prima sulle regioni settentrionali, poi su quelle centrali e infine sul Mezzogiorno e sulla Sicilia, dove i fenomeni più consistenti sono previsti tra venerdì e la notte di sabato.

Prima dell’arrivo delle piogge, l’isola vivrà una breve fase di caldo: le previsioni indicano un aumento delle temperature limitato nel tempo ma considerevole, prima della discesa dell’aria fredda. Il calo termico più evidente è atteso sabato.

Il vento soffierà con rotazione ciclonica attorno al centro del vortice, con intensità fino a forte. I mari saranno da mossi a molto mossi, con punte di mare agitato attorno alla Sicilia e alla Sardegna, le due isole maggiori: un elemento da considerare per i collegamenti marittimi e per chi va per mare.

La svolta autunnale era stata indicata dai modelli già alcuni giorni fa. Gli ultimi aggiornamenti delle previsioni l’hanno confermata.