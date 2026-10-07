Un ventenne è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Vittoria per resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi o oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza. Il giovane aveva tentato di sottrarsi a un controllo e poco dopo ha provocato un incidente stradale, senza feriti.

È successo di notte. Il ragazzo era alla guida della sua auto quando ha incrociato una volante del Commissariato di Vittoria. A quel punto ha accelerato all’improvviso per evitare il controllo. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo perché, durante la fuga, ha causato un sinistro.

Nella perquisizione successiva i poliziotti gli hanno trovato addosso un coltello da cucina lungo 15 centimetri e circa un grammo di sostanza stupefacente.

Il ventenne è stato poi sottoposto all’alcoltest. L’etilometro ha registrato un valore di 1,74 grammi per litro. La denuncia è stata trasmessa all’autorità giudiziaria, che dovrà valutare le tre ipotesi di reato contestate. Il giovane resta in stato di libertà. (foto repertorio)