Un uomo di 54 anni di Chiaramonte Gulfi è stato arrestato in flagranza dai carabinieri. È gravemente indiziato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, in contrada Donnagona, i militari hanno trovato tre piante di marijuana in fioritura e circa 105 grammi di sostanza essiccata.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi insieme al personale specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, in provincia di Catania. La perquisizione domiciliare è stata decisa dopo un’attività informativa dei militari. L’operazione rientra nei controlli contro lo spaccio condotti dal Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa.

Durante il controllo i carabinieri hanno trovato in casa un allestimento adatto alla coltivazione al chiuso. Oltre alle tre piante, c’era la marijuana già essiccata che, secondo i militari, era pronta per il confezionamento.

Piante, sostanza e attrezzatura sono state sequestrate. I reperti restano in custodia ai carabinieri in attesa delle analisi chimiche qualitative e quantitative di laboratorio. Dopo le analisi saranno depositati all’Ufficio Corpi di Reato competente. Il sequestro e le analisi servono ad accertare la natura e la quantità della sostanza.

Il grado di responsabilità del 54enne dovrà essere valutato dall’autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato riaccompagnato nella sua abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.