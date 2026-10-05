Oltre 9 chilometri di strade regionali tra Ragusa e Scicli avranno un nuovo asfalto e un sistema di scolo delle acque ripulito: partono i lavori di manutenzione straordinaria sulle SR 61, 63 e 73, finanziati con 1.925.000 euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027.

Due dei tre cantieri sono nel territorio di Ragusa: la SR 61 «Spinazzella-Ferrante» e la SR 63 «Ficazza-Palma». Il terzo è a Scicli, lungo la SR 73 «Spinazza-Piano Grande».

L’avvio dei lavori è stato al centro di un incontro tra la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì e il sindaco di Scicli Mario Marino. Al tavolo sedevano anche i tecnici e il dirigente del settore, Carlo Sinatra.

«La manutenzione e la sicurezza delle strade rappresentano una priorità e queste risorse ci consentono di realizzare interventi necessari per migliorare le condizioni delle nostre arterie e garantire maggiore sicurezza a chi le percorre», ha dichiarato Schembari.

Si parte dalla carreggiata. L’asfalto deteriorato sarà rimosso e sostituito con un nuovo manto stradale, mentre nei tratti segnati da avvallamenti verrà rifatto anche il fondo.

Una parte dei lavori riguarda la gestione delle acque piovane. Saranno pulite cunette e scarpate, verranno eliminati vegetazione e detriti e ripristinate le parti danneggiate, così che l’acqua possa defluire correttamente.

Il cantiere prevede anche il ripristino dei muri in pietra a secco danneggiati o mancanti e il rifacimento della segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale.