A Pozzallo i festeggiamenti per la Madonna del Rosario, patrona della città, cominciano oggi, domenica 27 settembre. Il programma religioso si chiude mercoledì 7 ottobre, giorno che la Chiesa dedica alla Vergine del Rosario: undici giorni di celebrazioni, preghiera e appuntamenti che coinvolgono le parrocchie cittadine.

Il momento più atteso della prima giornata arriva in serata. Alle 19 la messa sarà presieduta da fra’ Pietro Buttitta, guardiano del convento dei Frati Minori di Ispica, e al termine è prevista la discesa del simulacro della Madonna del Rosario, il rito che apre di fatto la festa.

La domenica comincia presto, con l’Eucaristia alle 8. Alle 18 apre nei locali parrocchiali la tradizionale pesca di beneficenza, mezz’ora dopo è in programma la recita del Santo Rosario.

Lunedì 28 settembre la sera segue lo stesso schema: Rosario alle 18,30 e messa alle 19, animata stavolta dalla comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo.

Il messaggio dei sacerdoti

I presbiteri della comunità pozzallese hanno rivolto ai fedeli un messaggio per la festa patronale. La definiscono «una delle icone identitarie e fondative della nostra comunità» e chiedono di non viverla soltanto come una ricorrenza religiosa.

«Perché la festa non resti solo una proclamazione verbale, è necessario che diventi punto di convergenza tra la comunità cristiana e quella civile, in vista di scelte concrete a vantaggio del bene comune», scrivono i sacerdoti. L’invito è a camminare insieme e a lasciarsi alle spalle divisioni e incomprensioni.

Alla promozione della festa partecipa anche Confcommercio Pozzallo, che ha garantito il proprio supporto mediatico. Per l’associazione dei commercianti la ricorrenza è un patrimonio collettivo da custodire, non solo sul piano religioso: un tratto distintivo della storia cittadina, utile a tramandare le radici della comunità alle nuove generazioni e a richiamare in città visitatori e fedeli.