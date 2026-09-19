A Modica la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 26enne per tentata rapina aggravata e violazione di domicilio. Secondo l’accusa, il giovane è entrato in un’abitazione privata e ha minacciato la proprietaria per farsi consegnare il denaro contante. La donna è riuscita a scappare e a dare l’allarme.

Il 26enne, già noto agli investigatori del Commissariato di Modica, avrebbe raggiunto l’abitazione arrampicandosi all’esterno. Una volta dentro, sarebbe andato direttamente in camera da letto, trovandosi davanti la padrona di casa. Le avrebbe intimato, minacciandola, di consegnargli subito tutto il contante presente nell’abitazione.

La donna ha reagito con decisione. Il suo comportamento risoluto ha spiazzato il giovane per qualche istante, un margine che le è bastato per uscire di casa, arrivare in strada e avvertire le forze di polizia.

Gli agenti sono arrivati in poco tempo e hanno rintracciato il 26enne a breve distanza dall’abitazione, mentre cercava di far perdere le proprie tracce.

Per la gravità dei fatti e per le condotte reiterate già contestate al giovane, i poliziotti lo hanno arrestato in flagranza. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato nella casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Per lui vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.