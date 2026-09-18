Pedalino, frazione di Comiso, ospita dal 24 al 27 settembre 2026 la 38esima edizione della Sagra della Vendemmia-Sweet Pedalino, quattro giornate dedicate alla tradizione contadina, al gusto e al folklore. L’iniziativa è organizzata dal Centro socio culturale polisportiva Pedalino.

Il programma della quattro giorni intreccia teatro, musica dal vivo, degustazioni, mostre, danza, cabaret e attività per grandi e piccini, con un filo conduttore dedicato alla cultura contadina e al rito della vendemmia.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano la tradizionale pigiatura dell’uva e la Festa del Dolce, insieme alle esibizioni dei gruppi folkloristici e agli spettacoli musicali in programma nelle quattro serate. La kermesse si chiuderà con il grande cabaret di Toti e Totino.

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Siciliana, attraverso gli assessorati regionali all’Agricoltura, al Turismo e ai Beni culturali e alle Autonomie locali, oltre che dall’Ars, dal Libero consorzio comunale di Ragusa e dal Comune di Comiso. Al fianco degli enti pubblici figurano anche Sac, Avis, Baps, la parrocchia Maria Santissima del Rosario e la Pro Loco.

«La Sagra della Vendemmia è molto più di una semplice manifestazione: è un patrimonio collettivo, un’occasione di incontro e condivisione che unisce generazioni diverse e racconta l’identità più autentica della nostra comunità», spiegano dal Centro socio culturale polisportiva Pedalino, che organizza l’evento.

Non sono stati resi noti gli orari giornalieri delle iniziative, il punto esatto di Pedalino in cui si svolgeranno gli eventi e le eventuali modalità di ingresso alle singole attività della sagra.