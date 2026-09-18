Marina di Ragusa si prepara ad ospitare, da sabato 19 a lunedì 21 settembre 2026, la terza edizione di Marina Gourmet, la kermesse enogastronomica organizzata dal Comitato del Gusto tra il lungomare Andrea Doria e piazza Duca degli Abruzzi. Tre giorni di degustazioni, spettacoli e appuntamenti dedicati alla cucina siciliana, pensati anche per sostenere il turismo nell’ultimo scorcio d’estate sulla costa iblea.

L’evento è sostenuto dal Comune di Ragusa, dal Libero Consorzio comunale degli Iblei, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, oltre al contributo di BAPS e di aziende private del territorio. Il programma, denso di appuntamenti gratuiti, distribuisce su tre giornate degustazioni, masterclass, concerti e un contest tra chef che coinvolge cuochi da tutta la Sicilia.

Sabato 19 settembre l’apertura è affidata alla cultura del cibo: alle 19 in piazza Duca degli Abruzzi è in programma la presentazione del libro «Veli di zucchero. Dolci e badie», alla presenza dell’autrice Anna Martano. Alle 20.30, nella stessa piazza, si terrà la presentazione ufficiale della terza edizione con la premiazione di tre professionisti del settore: Pietro Carnemolla, dello storico ristorante Imperial di Marina di Ragusa, Lorenzo Cannella, dell’azienda Mangrovia di Scicli, e Francesca Planeta, in rappresentanza della cantina Planeta e della Foresteria Planeta di Menfi. Un premio alla memoria sarà tributato a Crocifisso Ruggiero, scomparso qualche mese fa e per anni anima della Festa dell’Addio all’Estate a Marina di Ragusa.

La serata prosegue con la comicità di Paolo Migone e il concerto della Strike Band, entrambi ad ingresso libero. Sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 19, sul lungomare Andrea Doria sarà inoltre possibile accedere gratuitamente ai banchi di degustazione con cantine siciliane e finger food preparati dagli chef del Comitato del Gusto.

Domenica 20 settembre alle 18, al Marina’s Lounge Bar, è in programma la masterclass sul vino curata da Matteo Gallello, dal titolo «Temperamento Mediterraneo e Territorialità». Alle 21, al ristorante Zefiro sul lungomare Andrea Doria, gli chef del Comitato del Gusto firmeranno una cena d’autore costruita sulle materie prime della costa siciliana. In piazza Duca degli Abruzzi, dalle 21.45 e a ingresso gratuito, si esibiranno prima i Queentessenza e poi Guglielmo Tasca.

Il momento clou è atteso lunedì 21 settembre, con la terza edizione del contest «Chef Rivelazione» al ristorante Votavota sul lungomare Andrea Doria, dalle 15. Nove chef, ciascuno in rappresentanza di una provincia siciliana, si sfideranno davanti a una giuria tecnica presieduta da Francesco Patti, chef del ristorante stellato Coria di Catania, e a una giuria popolare formata da gourmand. Il contest ha come main sponsor l’azienda Unigroup S.p.A., che al termine assegnerà anche un riconoscimento aggiuntivo allo chef capace di valorizzare maggiormente le materie prime utilizzate.

Il premio «Chef Rivelazione» è intitolato alla memoria di Pinuccio La Rosa, presidente scomparso nei primi mesi del 2026, ideatore di Marina Gourmet e promotore del Comitato del Gusto. Il comitato è oggi guidato dal neo presidente Sergio Magro, affiancato dai vicepresidenti Giuseppe Causarano e Rosario Dibennardo, dal tesoriere Stefano Occhipinti Amato e dai componenti del direttivo Antonio Frasca, Joseph Micieli, Emiliano Guzzardi, Luca Salmè, Gianni Amorelli, Antonio La Rosa e Marco Ingallinera.

La giornata del 21 settembre si chiude a Villa Criscione, sulla SP 25, con una cena che riunisce chef di ristoranti stellati Michelin. In consolle, insieme ai cuochi del Comitato del Gusto, saliranno Nino Ferreri del ristorante Limu di Bagheria, Massimo Mantarro del Principe Cerami di Taormina, Mattia Pecis del ristorante Cracco di Portofino e il maestro pasticciere Corrado Assenza.

«La terza edizione di Marina Gourmet è prima di tutto un omaggio al nostro amico e indimenticato presidente Pinuccio La Rosa», ha dichiarato il presidente del Comitato del Gusto, Sergio Magro. «Abbiamo messo in campo tutte le nostre energie per proseguire nel solco da lui tracciato. Marina Gourmet è una festa di tutti, per tutti e con tutti».