Pozzallo e Ispica avranno maggiore sicurezza sulla Sp 67 Pozzallo-Marza, la provinciale che collega i due centri al mare. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha presentato il progetto giovedì mattina ai sindaci di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e di Ispica, Pierenzo Muraglie. Il piano prevede dodici nuovi attraversamenti pedonali e la riqualificazione delle intersezioni con nuove rotatorie. La presidente dell’Ente, Maria Rita Schembari, ha spiegato che l’obiettivo è proteggere chi percorre a piedi la strada per raggiungere il mare.

I dodici attraversamenti pedonali avranno un salvagente in mezzeria, pensato anche per rallentare la velocità dei veicoli nei tratti più critici della provinciale. I tecnici del Libero Consorzio hanno scelto i punti di intervento insieme alle amministrazioni di Pozzallo e Ispica. Il confronto ha riguardato le esigenze specifiche del territorio. Il progetto prevede anche nuove rotatorie alle intersezioni, per agevolare le manovre di svolta e di inversione di marcia.

«L’obiettivo è molto concreto: aumentare il livello di sicurezza su una strada particolarmente trafficata e proteggere soprattutto chi la percorre a piedi per raggiungere il mare. È un intervento che nasce dal confronto con i Comuni e che punta a dare risposte concrete alle esigenze del territorio», ha dichiarato Schembari. Alla presentazione hanno partecipato anche il dirigente del Settore Lavori Pubblici del Libero Consorzio, Carlo Sinatra, e alcuni tecnici dell’Ente.

L’Ente finanzia l’opera con gli avanzi di bilancio del 2024. A eseguirla è l’impresa Albani Gaetano, di Ragusa.

Il primo contratto attuativo prevede la consegna dei lavori lunedì 21 settembre. Nel territorio di Pozzallo partiranno i primi cinque attraversamenti pedonali del progetto.

Superata questa prima fase a Pozzallo, gli interventi proseguiranno nel territorio di Ispica, dove la Sp 67 prosegue verso la frazione di Marza.