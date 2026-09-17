Un’auto è finita contro un marciapiede a Modica, nel quartiere Sorda, all’altezza del Polo Commerciale. L’incidente è avvenuto oggi, intorno alle ore 12, nei pressi di una rotatoria che si trova sulla trafficata via della Costituzione. Coinvolta una Fiat Panda: le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118.
Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, fermatisi subito dopo l’impatto. Il loro intervento ha preceduto l’arrivo dell’ambulanza del 118, giunta per verificare le condizioni di chi si trovava a bordo del veicolo.
Restano da chiarire la causa dell’incidente se legata ad un malore improvviso o se ha convolto altri mezzi. ingenti i danni all’auto. Il traffico alla circolazione nel tratto del Polo Commerciale ha subito leggeri rallentamenti.