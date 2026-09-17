Comiso, sventato un furto di cavi elettrici in un impianto fotovoltaico di contrada Donnadolce nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. A intervenire sono state le guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza «La Sicurezza» di Vittoria, che durante un giro di ispezione hanno sorpreso i responsabili già all’interno della struttura.

Vistisi scoperti, i responsabili sono fuggiti a piedi, disperdendosi tra la vegetazione e il buio dei terreni circostanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del tentativo di furto.

La zona di Comiso continua a essere bersaglio di furti ai danni di strutture per la produzione di energie rinnovabili, spesso colpite per il valore dei cavi in rame utilizzati negli impianti fotovoltaici.

Il servizio di vigilanza che ha intercettato i responsabili rientra nel protocollo «Mille occhi sulla città», il progetto di sicurezza partecipata promosso dal Comune di Comiso insieme alla Prefettura di Ragusa, che prevede il coordinamento tra istituti di vigilanza privata e forze dell’ordine per il controllo del territorio.