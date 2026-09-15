Ragusa, un’auto si è ribaltata poco dopo la mezzanotte del 15 settembre sulla strada per Marina di Ragusa. Secondo le prime informazioni il conducente per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo. L’incidente è avvenuto nel tratto subito dopo il cinema e i distributori di carburante.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118 e la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione dell’intervento. Il conducente è stato assistito dai soccorritori.

La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario a consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo. Le cause della perdita di controllo sono ancora in fase di accertamento.