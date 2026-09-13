Scicli, al Santuario delle Milizie la messa domenicale delle 10 non si ferma con l’arrivo di settembre inoltrato: dopo settimane di grande affluenza, la celebrazione è confermata anche per domenica 20 e domenica 27 settembre.

Chi non riesce a partecipare alla messa può comunque salire all’eremo negli orari di apertura al pubblico, in vigore per tutto il mese: dal giovedì alla domenica, dalle 18:00 alle 20:00.

“La grande e costante partecipazione di fedeli che sta animando la Santa Messa – afferma il sindaco di Scicli Mario Marino – ci riempie di gioia e testimonia, ancora una volta, il profondo legame che unisce la nostra comunità e i tanti visitatori al Santuario delle Milizie. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con dedizione, rendono possibile mantenere vivo e fruibile uno dei luoghi più identitari e amati della nostra Scicli”.