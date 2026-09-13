Ispica torna tra i banchi lunedì 14 settembre, giorno di avvio del nuovo anno scolastico in città. Ad annunciarlo è il sindaco Pierenzo Muraglie, che oggi ha pubblicato sui canali social un messaggio rivolto a studenti, famiglie e personale scolastico, accompagnato da un bilancio dei servizi comunali legati alla ripartenza delle lezioni.

Il primo cittadino ha indicato tre ambiti su cui, secondo quanto dichiarato, l’amministrazione si sarebbe attivata nei giorni precedenti l’apertura: l’assistenza Asacom per gli alunni con disabilità, la mensa scolastica — la cui ripartenza viene definita imminente, senza però l’indicazione di una data — e il trasporto scolastico, presentato come pienamente operativo già dal primo giorno.

Rivolgendosi direttamente agli studenti, Muraglie ha scritto: «Cari studenti, care studentesse, domani suonerà la campanella di un nuovo anno scolastico, un giorno fatto di libri ancora intonsi, vecchi amici da riabbracciare e nuove sfide da affrontare».

Nello stesso messaggio il sindaco di Ispica ha aggiunto: «La scuola non è solo il luogo dove si impara, ma il posto in cui si cresce e si costruisce il futuro». Ai docenti e al personale scolastico ha augurato «buon lavoro», mentre alle famiglie ha assicurato «la serenità di sapere che i propri figli sono al centro delle nostre attenzioni».