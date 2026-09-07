Ragusa, segnalata una ingente perdita d’acqua nei pressi di via Monelli, la strada che conduce al cimitero. Lo ha reso noto, lunedì 7 settembre, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che ha annunciato l’intervento in corso di operai di Iblea Acque e di tecnici comunali già sul posto.
Non è ancora chiaro il punto esatto della rottura né la sua origine. Restano da valutare anche le eventuali conseguenze sull’erogazione idrica per i residenti della zona, mentre le squadre lavorano per individuare e circoscrivere il guasto.
«Arrivano segnalazioni riguardo una ingente perdita d’acqua nei pressi di via Monelli (strada del cimitero): operai di Iblea Acque e tecnici comunali già sul posto», ha dichiarato Cassì.
Il tratto interessato si trova lungo la strada di accesso al cimitero comunale. Non sono stati resi noti né i tempi previsti per la conclusione dei lavori né eventuali disagi alla circolazione nella zona.