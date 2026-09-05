Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina sono state al centro di un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla Polizia di Stato di Ragusa per contrastare l’illegalità legata alla movida, con un’attenzione particolare rivolta a una nota discoteca della zona. All’operazione, condotta in orario serale e notturno, hanno preso parte la Squadra Mobile e la Polizia Stradale, affiancate da un’unità cinofila della Questura di Catania, da militari dell’Arma dei Carabinieri e da finanzieri della Guardia di Finanza.

Il controllo più rilevante ha riguardato un’autovettura, individuata anche grazie al fiuto del cane antidroga: all’interno gli agenti hanno trovato 20 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione, materiale ritenuto pronto per la cessione. Per il conducente è scattato il deferimento alla Procura, mentre il passeggero è stato segnalato in via amministrativa.

Nel corso della stessa serata, un altro uomo è stato trovato in possesso di un tirapugni e di uno sfollagente. I due oggetti sono stati sequestrati sul posto.

Un ulteriore controllo ha riguardato una persona trovata con una quantità di sostanza stupefacente destinata, secondo la ricostruzione degli agenti, al consumo personale: anche in questo caso è scattata una segnalazione amministrativa.

Complessivamente il servizio ha portato al controllo di 23 persone e 9 veicoli, con la contestazione di 10 violazioni al Codice della Strada.

Il servizio è stato disposto dal Questore di Ragusa nell’ambito dei controlli avviati nelle zone della provincia con il maggiore afflusso turistico, dove la presenza di locali notturni concentra gran parte della movida nelle ore serali e nelle prime ore del mattino.