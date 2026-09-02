A Marina di Ragusa la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di 53 anni e ha sanzionato in via amministrativa un 45enne, al termine di controlli sui locali di pubblico spettacolo della frazione costiera. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle norme che regolano l’intrattenimento e l’apertura al pubblico.

Il primo dei due episodi riguarda un locale rimasto aperto nonostante le prescrizioni imposte dall’autorità competente a tutela della pubblica incolumità: il gestore, un 53enne italiano, è ritenuto responsabile di non avere rispettato i limiti fissati per garantire la sicurezza di chi frequentava lo spazio. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà.

Il secondo provvedimento riguarda un 45enne italiano, sanzionato in via amministrativa per aver organizzato una serata con dj set, pubblicizzata sui social network, senza avere presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La SCIA è il documento che i gestori devono depositare in Comune prima di ospitare eventi con musica e intrattenimento: serve alle autorità per verificare in anticipo capienza e misure di sicurezza dei locali.

La Questura di Ragusa ha reso noto che i controlli nei locali di pubblico spettacolo della provincia proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione agli eventi musicali organizzati lungo la costa iblea.