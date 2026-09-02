Ragusa -La Polizia Locale ha identificato l’uomo che tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto ha tagliato più volte gli pneumatici delle auto di servizio del Corpo. Si tratta di un cittadino italiano di circa 70 anni, residente in città, individuato grazie al sistema di videosorveglianza in dotazione al Comando di via Mario Spadola.

A incastrarlo sono state le telecamere mobili della Polizia Locale, che lo hanno ripreso mentre forava uno degli pneumatici. Da quel fotogramma è partito un servizio di appostamento condotto da agenti in abiti civili e in moto, necessario per attribuire con certezza il gesto all’uomo e risalire alla sua identità.

Gli atti vandalici avevano preso di mira le vetture usate quotidianamente dal Corpo per i servizi di controllo del territorio, con ricadute dirette sull’attività di vigilanza garantita ai cittadini. L’uomo è stato invitato a presentarsi al Comando di via Mario Spadola, dove ha ammesso le sue responsabilità davanti agli agenti.

Gli sono stati contestati i reati di danneggiamento aggravato dalla destinazione del bene al pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo, ora indagato per i tre reati, non è stato arrestato: il fascicolo si trova nella fase delle indagini preliminari.

Il gesto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe legato al desiderio di vendicarsi di alcune contestazioni che la Polizia Locale gli aveva mosso in passato.

«Ci congratuliamo per la risposta rapida ed efficace del Corpo di Polizia Locale di Ragusa, che conferma ancora una volta la professionalità e la capacità operativa e organizzativa delle donne e degli uomini», hanno dichiarato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri.

«Il Corpo è stato vittima di una condotta vile, che lo ha gravemente danneggiato e che di conseguenza ha causato disagi per i tanti servizi che la nostra Municipale svolge ogni giorno», hanno aggiunto Cassì e Gurrieri.