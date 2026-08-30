Il Comune di Ragusa ha modificato gli orari di apertura del Centro comunale di raccolta di via Paestum. Il nuovo calendario entra in vigore lunedì 31 agosto e resta valido fino a venerdì 18 settembre, per consentire lavori di ristrutturazione della struttura.
Nei giorni feriali, dal lunedì al giovedì, il centro rimarrà chiuso. L’apertura resta invece garantita da venerdì a domenica, con orario continuato dalle 6 alle 18.
La chiusura infrasettimanale, comunicata dal Comune per l’intero periodo dei lavori, coprirà complessivamente diciannove giorni, dal 31 agosto al 18 settembre.