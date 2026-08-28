Modica chiuderà sabato 29 agosto la prima settimana di preparazione dell’Avimec Volley Modica, al lavoro per l’ottava stagione consecutiva in serie A3, il cui campionato prenderà il via il 18 ottobre. Il gruppo, guidato da coach Enzo Distefano, si è allenato al PalaRizza alternando sedute atletiche e tecnico-tattiche con la palla.

La preparazione è partita lunedì 24 agosto con una giornata dedicata ai test di valutazione atletica, curata dallo staff di Manu Medica per verificare le condizioni fisiche di tutto il gruppo prima di intensificare il lavoro sul campo. Dal pomeriggio dello stesso giorno la squadra si è trasferita al PalaRizza, dove le sedute di resistenza e forza si sono alternate a esercitazioni tecnico-tattiche.

Il tecnico modicano Enzo Distefano ha descritto un gruppo in gran parte rinnovato: «Abbiamo iniziato a lavorare con un gruppo in buona parte rivoluzionato […]. Vedo che i ragazzi hanno tanta voglia di mettersi subito alla prova, ma abbiamo iniziato da poco e abbiamo tutto il tempo per migliorare. […] I ragazzi sudano parecchio in ogni seduta di allenamento, i dieci nuovi arrivati si sono già ambientati in quella che è la famiglia Volley Modica e credo che […] ho a disposizione un bel gruppo.»

Distefano ha spiegato anche come la squadra guarda al debutto in campionato: «Per noi la parola chiave è la fame […]. Il prossimo campionato di serie A3 sarà un campionato tosto e noi dobbiamo guardare tutte le squadre con grande rispetto. Le prime tre giornate con Castellana, Galatone e Campobasso saranno per noi importantissime, perché contro squadre ben attrezzate che punteranno in alto.»

Tra i dieci volti nuovi della rosa c’è lo schiacciatore Rocco Panciocco, arrivato a Modica da Roma. L’atleta ha raccontato le sue prime settimane in Sicilia, tra il caldo dell’estate ragusana e l’ambientamento con nuovi compagni e staff tecnico.

«Le mie prime impressioni qui a Modica e alla Volley Modica sono sicuramente positive – ha dichiarato Panciocco –: vedo che il nostro è un bel gruppo con tanta voglia di lavorare e di far bene. Modica è una città bellissima, vedo in giro un sacco di turisti che arrivano da tutto il mondo e ora capisco anche il perché. Modica è famosa per il suo cioccolato, ma anche per la sua architettura, e poter lavorare e difendere i colori di questa città è una bellissima cosa. Aspetto i miei nuovi tifosi numerosi al PalaRizza, perché questa per noi sarà una stagione importante.»

Il Consorzio del Cioccolato IGP di Modica entra da questa stagione a far parte della famiglia Avimec Volley Modica: in ogni gara casalinga dei biancoazzurri, le squadre ospiti riceveranno in omaggio delle barrette di cioccolato modicano.

La squadra lavorerà ancora nella mattinata di sabato 29 agosto, poi coach Distefano concederà un giorno e mezzo di riposo prima del secondo raduno, in programma lunedì 31 agosto al PalaRizza.