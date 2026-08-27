La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto che assegna 14.550 voucher sportivi ai giovani tra i 6 e i 16 anni per la stagione 2026/2027. Il provvedimento, firmato dall’assessorato regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, riserva un contributo di 50 euro al mese ai ragazzi delle famiglie con un valore Isee non superiore a 12mila euro, iscritti in associazioni e società sportive affiliate al Coni o al Cip. Alla provincia di Ragusa sono stati assegnati 1.023 voucher, validi per le attività sportive svolte dal 1° settembre 2026 al 30 aprile 2027.

Ogni beneficiario riceverà il contributo per otto mensilità, da settembre ad aprile, per un valore complessivo di 400 euro a testa. Sommando i 14.550 voucher, la cifra destinata direttamente ai ragazzi sfiora i 5,82 milioni di euro, mentre i restanti 180mila euro — il 3% dello stanziamento complessivo — finanziano l’attività istruttoria svolta dai comitati regionali delle federazioni sportive e degli enti riconosciuti da Coni e Cip. Il fondo, previsto dalla legge di Stabilità regionale, si divide in 3 milioni di euro per l’esercizio 2026 e altrettanti per il 2027.

I voucher sono stati ripartiti tra le nove province siciliane in proporzione alla popolazione giovanile residente. Palermo guida la classifica con 3.804 buoni, seguita da Catania (3.445) e Messina (1.637). Agrigento (1.186), Trapani (1.174) e Siracusa (1.142) precedono Ragusa, che si ferma a 1.023 voucher. Chiudono la classifica Caltanissetta, con 724 buoni, ed Enna, con 415.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato: «Con questa misura […] facciamo in modo che, durante tutto l’anno, i nostri giovani, specialmente coloro che appartengono a nuclei familiari economicamente più fragili, possano praticare sport, stare con gli altri in modo rispettoso secondo i valori sani della competizione. Anche questo è un modo per combattere la devianza e veicolare comportamenti sani e inclusivi».

L’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata, ha dichiarato: «Le graduatorie 2026/2027 confermano lo straordinario successo dei voucher sportivi, misura strategica introdotta dalla legge regionale 2 del 2023. L’iniziativa si è dimostrata un volano di inclusione e benessere, permettendo ai ragazzi dai 6 ai 16 anni di fare sport nelle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte a Coni e Cip».

Dall’avvio della misura, nel 2023, i beneficiari complessivi in Sicilia sono stati oltre 54mila, per un investimento regionale complessivo di 14 milioni di euro.