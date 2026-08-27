Pozzallo destinerà 170.000 euro di fondi statali all’asfaltatura delle strade comunali, la somma più alta mai impegnata dal Comune per questo tipo di manutenzione. L’intervento riguarderà i tratti con il manto stradale più ammalorato e partirà nelle prossime settimane, al termine della gara d’appalto avviata dall’amministrazione comunale.
La richiesta di offerta è già stata pubblicata sulla piattaforma Mepa, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il Comune individuerà l’impresa aggiudicataria il 2 settembre 2026: da quella data i tecnici comunali potranno definire il cronoprogramma dei cantieri, che dovrebbero aprire nelle settimane successive.
L’asfaltatura di alcune strade cittadine è un intervento che si ripete ogni anno a Pozzallo, ma la cifra stanziata nel 2026 non ha precedenti nella gestione ordinaria del manto stradale. Il sindaco Roberto Ammatuna ha dichiarato che l’intervento è un’importante opera di ripristino del manto stradale.
Il Comune non ha reso noto l’elenco delle strade e dei tratti interessati dai lavori, né una data di apertura dei cantieri: l’indicazione arriverà dopo l’aggiudicazione dell’appalto, prevista per il 2 settembre 2026.