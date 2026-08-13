Marina di Ragusa celebra venerdì 14 agosto la vigilia della solennità di Santa Maria di Portosalvo, con una giornata che si aprirà alle 8 con la messa in parrocchia e culminerà nel tardo pomeriggio con la processione del simulacro, la celebrazione presieduta dal vescovo di Ragusa mons. Giuseppe La Placa e una fiaccolata conclusiva.

Il momento più atteso è fissato per le 19.45: il simulacro della Madonna uscirà dalla chiesa parrocchiale e percorrerà piazza Maria Ss. di Portosalvo, via del Mare, via Benedetto Brin e via Augusta fino al giardino dell’istituto delle Suore del Sacro Cuore. Lì, alle 20.00, il vescovo La Placa presiederà la recita del Rosario e la celebrazione eucaristica della vigilia.

La processione chiuderà così il triduo di preparazione iniziato nei giorni precedenti. Nella serata di giovedì 13 agosto, la tribute band “I Picciotti di Vasco” si era esibita in piazza Duca degli Abruzzi — ultimo appuntamento musicale prima che il programma si concentrasse interamente sulla dimensione religiosa.

La fiaccolata accompagnerà il rientro del simulacro in chiesa: un momento di silenzio che introduce la festa vera e propria del 15 agosto, giornata in cui la comunità di Marina di Ragusa rinnova da decenni la devozione alla Madonna di Portosalvo, patrona dei pescatori.

L’organizzazione è affidata al Comitato festeggiamenti e al parroco don Riccardo Bocchieri, con il sostegno del Comune di Ragusa e degli sponsor locali.