Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP esprime le più vive congratulazioni alla Dott.ssa Annachiara Isidori, che il 23 giugno 2026 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso la School of Advanced Studies dell’Università degli Studi di Camerino, nell’ambito del Corso di Dottorato in Blockchain and Distributed Ledger Technology, curriculum Law and Governance.

La ricerca, dal Titolo “The Application of Blockchain Technology in the Agri-Food Sector. A Case for Geographical Indications“, sviluppata sotto la supervisione della Prof.ssa Pamela Lattanzi e nell’ambito del programma coordinato dal Prof. Flavio Corradini, analizza il ruolo delle tecnologie blockchain nella gestione, tutela e valorizzazione delle Indicazioni Geografiche agroalimentari.

Tra i casi studio approfonditi nella tesi figura il Cioccolato di Modica IGP, con un’ampia analisi dell’esperienza maturata dal Consorzio nell’adozione del Passaporto Digitale e delle tecnologie blockchain per il rafforzamento della tracciabilità, della trasparenza e della tutela del prodotto nei confronti dei fenomeni di contraffazione.

Lo studio riconosce come il percorso intrapreso dal Consorzio, in collaborazione con il Poligrafico dello Stato, ORIGIN, Fondazione Qualivita e CSQA, rappresenti un esempio concreto di integrazione tra innovazione tecnologica e tradizione produttiva, evidenziando il valore delle nuove tecnologie nel sostenere la governance delle Indicazioni Geografiche e nel rafforzare il rapporto di fiducia tra produttori e consumatori.

«Accogliamo con grande soddisfazione il lavoro della Dott.ssa Isidori», afferma il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP . «La scelta di dedicare uno spazio così significativo alla nostra esperienza costituisce un importante riconoscimento dell’impegno profuso negli ultimi anni per coniugare la salvaguardia di una tradizione secolare con gli strumenti più avanzati dell’innovazione digitale. È motivo di orgoglio che il Cioccolato di Modica IGP venga indicato come una best practice all’interno di una ricerca dottorale dedicata a un tema strategico per il futuro delle Indicazioni Geografiche europee.»

La tesi entra inoltre a far parte del patrimonio documentale custodito presso la Biblioteca del Museo del Cioccolato di Modica IGP, dove è stata depositata nella sua versione integrale e originale ed è disponibile per la consultazione da parte di studiosi, studenti e ricercatori.

Con questo nuovo inserimento salgono a quindici le tesi di laurea, master e dottorato dedicate al Cioccolato di Modica IGP conservate nella biblioteca del Museo. Un patrimonio scientifico multidisciplinare che testimonia il crescente interesse del mondo accademico nazionale e internazionale per una delle eccellenze più rappresentative della Sicilia e del Made in Italy agroalimentare.

Il Consorzio rinnova alla Dott.ssa Annachiara Isidori le proprie congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto, auspicando che il dialogo tra ricerca, innovazione e sistema delle Indicazioni Geografiche continui a generare nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione per i territori e le loro produzioni di qualità.