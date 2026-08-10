Ladri in fuga nel cuore della notte ad Acate: le pattuglie dell’istituto di vigilanza «La Sicurezza» di Vittoria hanno sorpreso un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel parco fotovoltaico di contrada Chiappa, mettendoli in fuga prima che riuscissero a portare via alcunché.

I ladri avevano approfittato del buio per introdursi nell’impianto, ma l’intervento delle guardie giurate li ha colti di sorpresa. Abbandonato ogni proposito, si sono dileguati nelle campagne circostanti. Sul posto non sono stati trovati oggetti sottratti.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per risalire all’identità dei responsabili. La zona agricola e industriale del territorio di Acate ha registrato nei mesi scorsi diversi episodi analoghi, che hanno spinto gli operatori della zona ad intensificare la sorveglianza privata.