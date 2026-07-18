L’aeroporto di Catania amplia i collegamenti internazionali con una nuova rotta diretta verso Zanzibar. Il volo, operato da Neos, è stato inaugurato il 4 luglio e sarà disponibile con frequenza quindicinale fino a ottobre, offrendo ai viaggiatori della Sicilia orientale la possibilità di raggiungere senza scali una delle principali destinazioni turistiche dell’Oceano Indiano.

L’attivazione del collegamento rappresenta un ampliamento dell’offerta di voli a lungo raggio dallo scalo “Vincenzo Bellini”, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria rete di destinazioni internazionali. Zanzibar è una meta particolarmente richiesta per il turismo balneare e viene spesso scelta anche come punto di partenza per itinerari che includono safari in Tanzania.

I collegamenti saranno effettuati con un Boeing 787-9 configurato con 355 posti complessivi, di cui 28 in Premium e 327 in Economy. L’aeromobile dispone di sistema di intrattenimento individuale per tutti i passeggeri ed è dotato di connessione Wi-Fi durante il volo.

Per SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, la nuova rotta conferma il percorso di sviluppo dello scalo etneo sul segmento dei collegamenti internazionali. Secondo quanto dichiarato dalla presidente Anna Quattrone e dall’amministratore delegato Nico Torrisi, il nuovo servizio rafforza la collaborazione con Neos e contribuisce ad ampliare le opportunità di viaggio per i passeggeri siciliani, consolidando il ruolo di Catania come aeroporto di riferimento nel traffico turistico del Mezzogiorno.

La compagnia aerea del gruppo Alpitour World è già presente nello scalo siciliano con numerosi collegamenti leisure verso destinazioni di medio e lungo raggio. Tra queste figurano Cuba, Egitto, Kenya, Madagascar, Maldive, Messico, Repubblica Dominicana e Spagna. L’inserimento di Zanzibar amplia ulteriormente il network estivo disponibile da Catania.

Neos considera la nuova rotta un ulteriore passo nella strategia di crescita sul mercato siciliano. Il direttore commerciale Aldo Sarnataro ha spiegato che il collegamento consentirà ai viaggiatori dell’isola di raggiungere direttamente una delle destinazioni più richieste dell’Oceano Indiano e potrà essere integrato con le proposte dei marchi turistici di Alpitour World — Alpitour, Bravo, Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda1924 — attraverso pacchetti dedicati a differenti tipologie di clientela.

Con l’avvio del collegamento per Zanzibar, l’aeroporto di Catania aggiunge quindi una nuova destinazione intercontinentale alla propria offerta estiva, puntando a intercettare una domanda sempre più orientata verso viaggi di medio e lungo raggio e rafforzando la disponibilità di collegamenti diretti per i passeggeri della Sicilia orientale.