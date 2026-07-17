Nuova ripresa dell’incendio sul costone della collina di Monserrato, a Modica, dove nella giornata odierna sono tornate ad alzarsi le fiamme in un’area già interessata dal rogo. Al momento la situazione viene indicata come sotto controllo, mentre proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e di bonifica coordinate sul posto.

Per contenere l’incendio è tornato in volo l’elicottero “Falco 8”, impegnato nei lanci d’acqua sul versante interessato. A supporto delle operazioni sono arrivati anche i canadair, impiegati per rafforzare l’intervento dall’alto e limitare il rischio di un’ulteriore propagazione del fronte di fuoco.

Sul terreno stanno operando i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e una squadra di volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Modica. Gli operatori sono impegnati sia nello spegnimento dei focolai ancora attivi sia nelle attività di bonifica, necessarie per eliminare eventuali punti caldi che potrebbero alimentare nuove riprese delle fiamme.

La riaccensione del rogo conferma come l’area continui a richiedere un monitoraggio costante anche dopo gli interventi iniziali. Le operazioni di bonifica rappresentano infatti una fase essenziale proprio per evitare che il fuoco possa riattivarsi, soprattutto nei tratti più impervi del costone.

Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause della ripresa dell’incendio né sull’estensione dell’area coinvolta. Non risultano, sulla base delle informazioni disponibili, indicazioni riguardo a danni, persone coinvolte o eventuali provvedimenti adottati a tutela della popolazione.

Le attività di spegnimento proseguono con il supporto dei mezzi aerei e delle squadre presenti sul posto fino alla completa messa in sicurezza della zona interessata.