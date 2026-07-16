L’aeroporto di Comiso aggiunge un nuovo collegamento nazionale. Dal 27 ottobre 2026 Wizz Air attiverà la rotta diretta per Milano Malpensa, che sarà operata tre volte alla settimana — il martedì, il giovedì e il sabato — ampliando così l’offerta di voli disponibili dallo scalo ragusano verso il Nord Italia. I biglietti sono già in vendita con tariffe a partire da 19,99 euro.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’avvio del collegamento tra Comiso e Katowice e rappresenta un ulteriore passo nell’espansione della compagnia ungherese nello scalo della Sicilia sud-orientale. Con la nuova tratta, il network di Wizz Air da Comiso comprende anche Tirana e si rafforza sul fronte dei collegamenti nazionali, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del territorio.

Il nuovo volo punta a rispondere alla domanda di mobilità tra la Sicilia e la Lombardia, una direttrice utilizzata ogni anno da lavoratori, studenti e famiglie che si spostano tra il Sud e il Nord del Paese. Allo stesso tempo, il collegamento offre un accesso diretto al territorio ibleo anche ai viaggiatori provenienti dall’area milanese, favorendo gli spostamenti per turismo e affari.

L’iniziativa rientra nella collaborazione tra Wizz Air e SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, impegnata nello sviluppo della rete di collegamenti della Sicilia orientale. Secondo quanto comunicato dalle due realtà, il potenziamento dello scalo di Comiso procede parallelamente agli investimenti sulla base di Catania.

Nel commentare la nuova rotta, il Corporate Communications Manager di Wizz Air, Salvatore Gabriele Imperiale, ha collegato il collegamento con Milano Malpensa a una strategia più ampia di crescita della compagnia nell’Isola, ricordando anche l’arrivo di due nuovi aeromobili basati a Catania e l’intenzione di continuare a sviluppare in modo integrato i collegamenti dei due aeroporti siciliani.

Anche i vertici di SAC hanno definito il nuovo volo una risposta alle esigenze di mobilità del territorio. La presidente Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi hanno sottolineato come la nuova tratta possa rafforzare i collegamenti tra il Sud-Est della Sicilia e uno dei principali hub aeroportuali italiani, evidenziando anche il contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Regione Siciliana nel percorso di sviluppo dello scalo.

Sulla stessa linea la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha attribuito il risultato al lavoro svolto dagli uffici dell’ente e all’utilizzo delle risorse residue destinate all’incentivazione delle rotte domestiche. Schembari ha inoltre richiamato la collaborazione tra istituzioni locali, Regione, SAC e amministrazioni comunali del territorio come elemento che ha consentito di consolidare la presenza della compagnia nello scalo.

L’espansione di Wizz Air riguarda però anche Catania. Per la stagione invernale 2026 la compagnia lancerà quattro nuovi collegamenti: Roma Fiumicino dal 14 dicembre con più frequenze giornaliere, Valencia dal 14 dicembre con quattro voli settimanali, Alicante dal 15 dicembre con tre frequenze a settimana e Porto dal 27 ottobre con due collegamenti settimanali.

La presenza della compagnia nello scalo etneo continua a crescere anche sul piano operativo. Wizz Air ha annunciato recentemente l’arrivo di un quarto Airbus A321neo basato a Catania. Attualmente opera 23 rotte verso 13 Paesi e, dall’avvio delle attività nel settembre 2009, ha trasportato oltre 10,5 milioni di passeggeri da e per l’aeroporto.

Per il 2026 sono previsti oltre 2,2 milioni di posti disponibili da Catania, con un incremento del 34,5% rispetto all’anno precedente. Nella sola stagione estiva la capacità raggiunge 1,4 milioni di posti, pari a una crescita del 40%. Con una quota di mercato del 14,7%, Wizz Air è oggi la seconda compagnia aerea nello scalo catanese e impiega oltre 120 membri dell’equipaggio.

Anche a Comiso la crescita prosegue. Secondo i dati diffusi dalla compagnia, durante l’estate 2026 la capacità aumenta del 65% rispetto all’anno precedente, mentre Wizz Air si conferma la terza compagnia aerea per quota di mercato nello scalo ragusano.