A Modica nascerà il Parco Urbano delle Quattro Stagioni, un nuovo spazio verde destinato a riqualificare un’area comunale del quartiere Sorda, nelle vicinanze di corso Sandro Pertini. Il progetto potrà essere realizzato grazie a un finanziamento concesso dalla Regione Siciliana e punta a trasformare una zona oggi poco utilizzata in un’area pubblica dedicata al tempo libero, alla socialità e alla tutela dell’ambiente.

L’intervento interesserà una superficie di circa 2.680 metri quadrati e prevede la messa a dimora di 50 alberi e 200 arbusti. Le essenze selezionate appartengono in larga parte alla flora mediterranea autoctona o naturalizzata, con caratteristiche adatte al clima locale e capaci di garantire fioriture distribuite durante tutto l’anno. La scelta delle specie è stata orientata anche alla creazione di habitat favorevoli per insetti impollinatori come api, bombi e farfalle, oltre che per la fauna urbana.

Il progetto comprende anche la realizzazione di circa 120 metri di percorsi drenanti e privi di barriere architettoniche, pensati per rendere il parco accessibile a tutti. Saranno inoltre installate quattro aree picnic attrezzate, rastrelliere per biciclette, cestini per la raccolta differenziata, contenitori dedicati alle deiezioni canine e una bacheca informativa con contenuti di educazione ambientale. Gli arredi saranno realizzati utilizzando materiali ecosostenibili, tra cui plastica riciclata e legno certificato.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro, l’obiettivo dell’intervento è creare uno spazio pubblico che possa diventare un punto di riferimento per il quartiere, offrendo un luogo di incontro per famiglie, bambini, anziani e cittadini, in un contesto caratterizzato da accessibilità e sostenibilità.

Dal punto di vista tecnico, il direttore dell’esecuzione del contratto e consulente ambientale del Comune, Dario Modica, ha spiegato che oltre il 90% delle specie vegetali individuate è costituito da essenze autoctone o naturalizzate. La progettazione privilegia piante resistenti alla siccità, con limitate esigenze manutentive e in grado di garantire ombreggiamento durante i mesi più caldi. Tra gli obiettivi indicati figurano anche l’aumento dell’assorbimento di anidride carbonica, il sostegno agli insetti impollinatori e la riduzione dell’effetto “isola di calore” nelle aree urbanizzate.

Anche il sindaco Maria Monisteri Caschetto ha sottolineato il valore dell’intervento, definendolo un investimento per il futuro della città. L’amministrazione comunale punta infatti a restituire al quartiere uno spazio pubblico attrezzato, sicuro e inclusivo, destinato a favorire l’incontro tra i cittadini e la fruizione delle aree verdi.

Con la realizzazione del Parco Urbano delle Quattro Stagioni, il Comune di Modica intende incrementare il patrimonio arboreo cittadino, migliorare la qualità dell’aria e aumentare le superfici permeabili, inserendo un nuovo tassello nel percorso di riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere Sorda.