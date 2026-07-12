La Sicilia si prepara a vivere i giorni più critici dell’ondata di calore che sta investendo il Mediterraneo. Le elaborazioni disponibili indicano che tra mercoledì 15 e venerdì 17 luglio l’Isola potrebbe affrontare il momento più intenso, con temperature eccezionalmente elevate e condizioni atmosferiche stabili, alimentate dal rafforzamento dell’anticiclone subtropicale.

Il quadro che emerge dalle fonti è chiaro: la settimana si apre con caldo diffuso e cieli sereni, ma il vero salto termico è atteso da martedì 14 luglio, quando correnti molto calde di origine nordafricana raggiungeranno con maggiore decisione la regione. Da quel momento, la colonnina di mercurio è destinata a salire ancora.

Picchi oltre i 43°C nelle aree più esposte

Secondo le previsioni, il culmine dell’ondata dovrebbe concentrarsi tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio. In quelle ore, alcune zone interne e sud-occidentali della Sicilia – in particolare il Trapanese meridionale – potrebbero superare i 43°C. Si tratta di valori che, se confermati, collocherebbero questa fase tra le più intense degli ultimi anni.

Altri settori a rischio sono quelli centro-orientali dell’isola, dove le temperature massime potrebbero avvicinarsi ai livelli record registrati nelle estati più estreme. Non tutte le aree, però, risponderanno allo stesso modo: lungo le coste, il mare tende a mitigare parzialmente il caldo, ma non ovunque.

Il caso del Palermitano: possibili 40°C anche sulla costa

Una delle indicazioni più delicate riguarda il Palermitano. Le fonti segnalano la possibilità – non ancora confermata – che i venti di caduta dai rilievi possano spingere le temperature fino a 40°C anche su parte della fascia costiera. È un’ipotesi che richiede ulteriori verifiche, ma che, se si concretizzasse, renderebbe la situazione particolarmente pesante per i centri urbani.

Notti tropicali: il caldo che non lascia tregua

Il disagio non sarà limitato alle ore diurne. Le elaborazioni prospettano notti tropicali diffuse, con valori che in tarda serata potrebbero restare tra 30 e 31°C nelle zone più calde. Durante la notte, soprattutto nei principali centri urbani, le temperature difficilmente scenderebbero sotto i 27-28°C.

Per chi vive in città, questo significa ore di riposo compromesse e un aumento del rischio per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo notturno, infatti, è uno dei fattori che più incide sul benessere fisiologico durante le ondate di calore prolungate.

Un’ondata destinata a durare

La persistenza dell’anticiclone subtropicale non lascia intravedere un rapido miglioramento. Le previsioni dei principali centri meteorologici confermano una fase stabile almeno fino alla seconda metà del mese, con valori superiori ai 40°C possibili non solo in Sicilia ma anche sulla Sardegna.

Per un possibile cambiamento bisognerà attendere. Le fonti parlano di una tendenza – non di una previsione consolidata – che ipotizza un lieve ridimensionamento del caldo dopo il 22-23 luglio e una attenuazione più evidente soltanto dopo il 25. Al momento, però, si tratta di scenari da verificare con i prossimi aggiornamenti.

Cosa significa per i cittadini

La combinazione di temperature estreme, ventilazione debole e notti molto calde rende questa ondata particolarmente impegnativa. Le allerte per temperature elevate nelle zone interne sono già state segnalate, e nei prossimi giorni potrebbero essere estese ad altre aree.

Per chi vive in Sicilia, la domanda è una sola: quanto durerà? Le informazioni disponibili indicano che la fase più critica sarà quella tra il 15 e il 17 luglio, ma il caldo intenso potrebbe accompagnare l’Isola per diversi giorni ancora.

Una settimana che segna un punto di svolta

La vera notizia è la portata dell’ondata di calore: non un episodio isolato, ma una fase prolungata con valori eccezionali e condizioni che possono incidere sulla vita quotidiana, sulla salute e sulle attività all’aperto. Il Mediterraneo continua a essere teatro di ondate sempre più intense, e la Sicilia, ancora una volta, si trova al centro di una delle più significative dell’estate.

Le prossime 72 ore saranno decisive per capire se i picchi previsti verranno confermati e quanto a lungo l’anticiclone manterrà la sua presa sull’Isola.