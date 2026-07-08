L’opposizione di Fratelli d’Italia attacca l’amministrazione comunale di Ragusa dopo una serie di vicende che, secondo il partito, delineano un quadro di difficoltà nella gestione della città. Al centro delle critiche ci sono il calo di sette posizioni nella classifica del Sole 24 Ore, la chiusura degli infopoint turistici e la gestione delle indennità destinate alla polizia locale.
A intervenire è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, che definisce “preoccupante” la fase attraversata da Ragusa e sostiene che i recenti episodi rappresentino segnali di criticità amministrativa.
Tra gli elementi richiamati c’è la graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore, nella quale Ragusa registra un arretramento di sette posizioni. Per Poidomani il dato riflette una perdita di capacità programmatoria e un peggioramento dei servizi offerti ai cittadini.
Il dirigente di Fratelli d’Italia collega questo risultato anche alla chiusura degli infopoint turistici, avvenuta nel pieno della stagione estiva. Secondo il coordinatore, la sospensione del servizio rischia di avere ripercussioni sull’accoglienza dei visitatori e sull’attività degli operatori del settore.
Un altro fronte riguarda la polizia locale. Poidomani sostiene che il pagamento delle indennità sarebbe stato affrontato solo dopo la prospettata astensione dalle funzioni da parte degli agenti, definendo l’intervento tardivo e frutto di una gestione emergenziale. Si tratta di una valutazione politica espressa dal coordinatore di Fratelli d’Italia; nel materiale disponibile non sono riportate repliche o precisazioni da parte dell’amministrazione comunale.
Alla luce di questi episodi, Fratelli d’Italia annuncia che seguirà gli sviluppi delle vicende chiedendo chiarimenti al Comune. Il partito chiede un cambio di passo nella gestione amministrativa, sostenendo la necessità di una programmazione più efficace e di interventi tempestivi sui servizi cittadini.