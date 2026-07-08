L’INPS mette a disposizione un nuovo strumento online per aiutare chi intende avviare un’attività come artigiano o commerciante a stimare i contributi previdenziali da versare. Il servizio, disponibile dal 3 luglio 2026, è accessibile liberamente e può essere utilizzato senza credenziali o registrazione.
Il simulatore consente di calcolare una stima della contribuzione dovuta inserendo il reddito previsto e i mesi di attività. Il calcolo può essere effettuato sia per il titolare dell’impresa sia per gli eventuali collaboratori familiari, offrendo così un’indicazione preventiva dei costi previdenziali legati all’avvio dell’attività.
Tra le funzionalità previste c’è anche la possibilità di selezionare alcune situazioni particolari. Il servizio tiene conto, ad esempio, dell’adesione al regime forfettario previsto dalla legge 190 del 2014 oppure della riduzione contributiva riconosciuta ai pensionati over 65, disciplinata dalla legge 449 del 1997.
L’INPS precisa che i risultati forniti dal simulatore hanno esclusivamente valore orientativo. Gli importi vengono elaborati sulla base delle informazioni inserite dall’utente in forma anonima e non sostituiscono la verifica dei requisiti previsti dalla normativa né il calcolo definitivo effettuato dall’Istituto.
Nel presentare il nuovo servizio, il direttore della Direzione Centrale Entrate dell’INPS, Antonio Pone, ha spiegato che il simulatore rientra nella strategia dell’Istituto volta a sviluppare strumenti di supporto per i contribuenti, con particolare attenzione a chi si appresta ad avviare una nuova attività di lavoro autonomo.