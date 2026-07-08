Al teatro Don Bosco di Ragusa una serata dedicata alla memoria, alla cultura e al valore dell’impegno associativo ha riunito iscritti, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni nell’iniziativa organizzata da Cna Pensionati Ragusa. Al centro dell’evento l’omaggio a Paolino Gambuzza, storico dirigente dell’associazione e artigiano con una consolidata passione per la musica, le cui composizioni sono state eseguite davanti al pubblico.

Le musiche di Gambuzza sono state interpretate da un’orchestra di sei elementi diretta dal maestro Gianluca Abbate, con la partecipazione della cantante Alessia Pallavicino e dell’attore Marcello Sarta. La serata è stata condotta dalla giornalista Valentina Frasca.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per consegnare attestati di merito ad associati ed ex dirigenti che hanno contribuito all’attività della Cna Pensionati sul territorio. I riconoscimenti sono stati assegnati a Giuseppina Lorefice Basile di Santa Croce Camerina, Giorgio Di Raimondo di Modica e Antonino Cirmi di Monterosso Almo.

Uno dei momenti più significativi è stato quello dedicato ai premi alla memoria, conferiti per ricordare Giuseppe Zago di Comiso, Vincenzo Garofalo di Ispica, Salvatore Gennuso di Scicli, Giuseppe Biundo di Vittoria e Antonino Cavallo di Ragusa. Un ulteriore riconoscimento è stato attribuito allo stesso Paolino Gambuzza per il suo percorso all’interno dell’associazione e per l’attività artistica, mentre un premio è stato consegnato anche al presidente territoriale di Cna Pensionati Ragusa, Giuseppe Distefano.

Ad accogliere gli ospiti sono stati il presidente Distefano e il segretario territoriale Giovanni Brancati. Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti della Cna a livello nazionale, regionale e provinciale, tra cui il segretario nazionale Mario Pagani, il presidente regionale Raimondo Augello, il segretario regionale Mario Filippello, il presidente territoriale Cna Ragusa Giampaolo Roccuzzo, il segretario territoriale Carmelo Caccamo e Donatella Cutello, responsabile dei servizi economici e finanziari della Cna Ragusa.

Presenti anche amministratori locali del territorio ibleo: il vicesindaco di Ragusa Gianni Giuffrida, il vicesindaco di Scicli Giuseppe Causarano e il sindaco di Monterosso Almo Salvatore Pagano, che hanno partecipato alla serata insieme al pubblico intervenuto per un appuntamento dedicato alla valorizzazione della memoria associativa e del legame tra artigianato, cultura e comunità.