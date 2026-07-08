Pozzallo si prepara a ospitare la seconda edizione di “Sconfinare – Voci oltre il Confine”, la rassegna letteraria che dal 13 luglio al 5 agosto porterà in città scrittori e giornalisti per una serie di incontri dedicati alla letteratura e ai temi dell’attualità.

Il calendario prevede cinque appuntamenti distribuiti tra la Villa Comunale e Piazza Municipio. Si comincerà il 13 luglio con Elvira Seminara alla Villa Comunale, seguita il 15 luglio da Catena Fiorello Galeano, sempre nello stesso spazio.

Gli incontri proseguiranno il 18 luglio in Piazza Municipio con Maria Gianniti e Paolo Magri, mentre il 24 luglio sarà la volta di Gigi Riva e dello stesso Paolo Magri. La rassegna si concluderà il 5 agosto con Antonella Desirèe Giuffrè, nuovamente alla Villa Comunale.

L’iniziativa conferma il tema che ha caratterizzato la manifestazione fin dalla prima edizione: il confronto tra esperienze e punti di vista diversi, con l’obiettivo di superare confini culturali e favorire il dialogo attraverso libri e incontri pubblici.

Presentando il programma, l’assessore alla Cultura Sara Cannizzaro ha sottolineato che la città tornerà a trasformare la Villa Comunale e il Palazzo di Città in luoghi dedicati all’ascolto e al confronto, indicando la rassegna come un’occasione di crescita culturale per la comunità.