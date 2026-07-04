Santa Croce Camerina rafforza il contrasto al fenomeno delle fumarole, con controlli sul territorio che negli ultimi giorni hanno portato allo spegnimento di alcuni roghi e all’identificazione di persone ritenute responsabili di combustioni illecite. L’attività rientra nell’azione di monitoraggio e repressione portata avanti dall’amministrazione comunale insieme alla Squadra Tutela del Territorio della Polizia Locale, con l’obiettivo di limitare una pratica che continua a rappresentare un rischio per l’ambiente e la salute pubblica.

Uno degli interventi più recenti è scattato dopo la segnalazione del sindaco Peppe Dimartino, che ha notato una densa colonna di fumo provenire dalla zona delle serre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Tutela del Territorio e la squadra Antincendio della Protezione civile, che hanno individuato il punto interessato anche grazie all’impiego di un drone.

Le operazioni hanno consentito di spegnere un incendio nel quale, secondo quanto riferito dal Comune, stavano bruciando scarti agricoli insieme ad altri rifiuti. L’intervento ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente e ha permesso di avviare gli accertamenti sulle responsabilità.

L’attività di controllo è proseguita anche nelle prime ore del mattino con ulteriori verifiche nelle aree agricole. In queste occasioni la Squadra Tutela del Territorio ha intercettato altri episodi di combustione illecita prima che si sviluppassero completamente. I responsabili sono stati identificati e sanzionati secondo la normativa vigente.

Negli ultimi anni, spiega l’amministrazione comunale, il fenomeno delle fumarole ha registrato una diminuzione grazie all’aumento dei controlli e all’attività repressiva. Nonostante ciò continuano a verificarsi episodi isolati che rendono necessario mantenere alta l’attenzione.

«Chi accende una fumarola brucia la salute della comunità, avvelena l’aria e causa un danno devastante al territorio», ha dichiarato il sindaco Peppe Dimartino, aggiungendo che la risposta delle istituzioni «resterà ferma e immediata» nei confronti di chi continua a violare le regole.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il ruolo delle segnalazioni dei cittadini, ritenute fondamentali per consentire interventi tempestivi e favorire l’individuazione dei responsabili. Il Comune ha infine rivolto un ringraziamento agli operatori impegnati nei controlli e alla popolazione che collabora nel segnalare situazioni sospette.