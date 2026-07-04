L’emergenza idrica a Vittoria continua a creare disagi per famiglie, imprese e aziende agricole. Sul tema interviene il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che invita tutte le istituzioni a un’assunzione di responsabilità e chiede l’avvio di un confronto operativo per individuare soluzioni sia nell’immediato sia nel medio-lungo periodo.

Secondo La Rosa, la crisi non rappresenta un problema nato recentemente, ma una situazione strutturale che richiede interventi capaci di garantire continuità nell’approvvigionamento idrico. Pur riconoscendo la complessità della questione, l’esponente politico osserva che, dopo quattro anni di amministrazione comunale, i cittadini attendono risultati concreti per un servizio essenziale.

I disagi, evidenzia, coinvolgono l’intero territorio. Le famiglie sono costrette a fare i conti con il razionamento dell’acqua o con il ricorso alle autobotti, mentre attività commerciali e comparto agricolo affrontano difficoltà che incidono sulla normale operatività.

Tra le proposte avanzate figura innanzitutto una mappatura delle perdite della rete idrica, ritenuta indispensabile per individuare le dispersioni e limitare gli sprechi. Un secondo intervento riguarda l’individuazione di nuovi pozzi, con l’obiettivo di rafforzare le fonti di approvvigionamento e rendere più stabile l’erogazione dell’acqua.

L’esponente di Forza Italia propone anche la convocazione urgente di un tavolo tecnico-istituzionale che coinvolga Comune, Regione Siciliana, Siciliacque e Prefettura. L’obiettivo, spiega, è definire una strategia condivisa che superi la sola gestione dell’emergenza e affronti in modo strutturale le criticità del servizio idrico.

Nel suo intervento La Rosa ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con l’amministrazione comunale qualora il sindaco ritenga utile un confronto sulle possibili soluzioni. «È il momento di mettere da parte ogni contrapposizione e concentrarsi sulle soluzioni», afferma, sottolineando che il dialogo tra istituzioni non può però sostituire le responsabilità di chi governa la città.

La richiesta finale è quella di un impegno condiviso per affrontare una situazione che, secondo il segretario cittadino di Forza Italia, rischia di trasformarsi da emergenza a condizione ordinaria se non verranno adottati interventi efficaci e duraturi.