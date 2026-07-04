Il MeMuFest torna a Giarratana il 17 e 18 luglio con la sua nona edizione, riportando il centro montano degli Iblei a un’atmosfera ispirata al Medioevo. Per due giorni la parte alta del paese, conosciuta come “U cuozzu”, e le vie del centro storico ospiteranno rievocazioni, spettacoli e iniziative dedicate alla storia e alle tradizioni popolari, in un appuntamento promosso dai Tamburi di Giarratana.

La manifestazione si conferma tra gli eventi estivi dedicati alla rievocazione storica nel territorio ibleo. L’obiettivo è trasformare il borgo in uno spazio dove visitatori e residenti possano immergersi in ambientazioni che richiamano il passato attraverso costumi, musica e rappresentazioni ispirate all’epoca medievale.

Le strade del centro storico saranno animate da tamburini, musici, dame e cavalieri, mentre vessilli e scenografie contribuiranno a ricreare il contesto della manifestazione. Il percorso interesserà non soltanto l’area di “U cuozzu”, ma coinvolgerà anche altre vie del paese, rendendo l’intero abitato parte integrante dell’evento.

Tra gli elementi previsti nel programma figurano mercatini, dimostrazioni di antichi mestieri, artisti itineranti e spettacoli teatrali, affiancati da momenti musicali dedicati alla tradizione. Le taverne offriranno piatti della cucina locale, contribuendo a valorizzare anche l’aspetto gastronomico dell’iniziativa.

Le ore serali saranno caratterizzate da spettacoli con il fuoco, esibizioni di giocolieri e performance pensate per animare le piazze del borgo. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, che ogni anno richiama appassionati di rievocazioni storiche e curiosi provenienti anche dai comuni vicini.

Il MeMuFest punta così a proporre un’esperienza che unisce storia, cultura popolare e intrattenimento, valorizzando il patrimonio del centro storico di Giarratana attraverso una formula ormai consolidata. L’appuntamento è fissato per giovedì 17 e venerdì 18 luglio, quando il borgo tornerà a fare da scenario a due giornate dedicate alla rievocazione medievale.