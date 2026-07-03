Maurizio Battista sarà a Messina sabato 11 luglio con il suo nuovo spettacolo “Uno, nessuno e centomila”, in programma al Teatro Giardino Corallo. L’appuntamento riporta in città uno dei protagonisti della comicità italiana contemporanea, impegnato in un tour che attraversa diverse tappe della penisola e approda anche in Sicilia.

Lo spettacolo propone il consueto stile che ha reso riconoscibile Battista al pubblico televisivo e teatrale. Attraverso aneddoti, osservazioni sulla quotidianità e autoironia, il comico romano affronta situazioni comuni trasformandole in momenti di comicità, alternando racconti personali e riflessioni sui piccoli paradossi della vita di tutti i giorni.

Nel corso della carriera, Maurizio Battista ha affiancato all’attività di cabarettista quella di attore, conduttore televisivo e regista. La sua comicità si caratterizza per l’attenzione ai comportamenti della vita quotidiana e per la capacità di prendere spunto anche da episodi di cronaca curiosi o insoliti, trasformandoli in materiale per i suoi monologhi.

La tournée è prodotta da Alma e la tappa messinese è organizzata da Ventidieci e Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, in collaborazione con l’Associazione Culturale Development.

Per chi intende assistere allo spettacolo, i biglietti risultano ancora disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati e sulla piattaforma TicketOne.

L’appuntamento rappresenta una delle date estive dedicate al teatro comico in città e offre al pubblico messinese l’occasione di assistere dal vivo a uno spettacolo costruito sul rapporto diretto con gli spettatori, cifra distintiva dell’artista romano.